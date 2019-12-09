Зеленский и Меркель завершили встречу в рамках Нормандского саммита
9 декабря, 2019, 18:12
Завершилась двусторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель
Об этом сообщает Офис президента.
"Завершилась двусторонняя встреча Президента Владимира Зеленского с Канцлером Германии Ангелой Меркель. Сейчас четыре лидера соберутся на переговоры в "нормандском формате", - говорится в сообщении.
- Завершилась двусторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном.
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