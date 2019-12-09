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Espreso.tvОбществоЗеленский встретится с Макроном и Меркель до встречи с Путиным, - СМИ

Зеленский встретится с Макроном и Меркель до встречи с Путиным, - СМИ

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
фото: Главком
На саммите нормандской четверки первую встречу президент Украины Владимир Зеленский проведет с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, а затем встретится с канцлером Германии Меркель

Об этом сообщили в Офисе президента Украины, передает Укринформ .

Встреча президентов Франции и Украины в соответствии с расписанием саммита должна состояться в 15:05.

Встреча Владимира Зеленского с Ангелой Меркель запланирована на 15:30.

При этом президент России Владимир Путин должен встретиться с Меркель в 15:00.

На 16:00 запланирована встреча с участием лидеров всех четырех стран, а на 18:45 - встреча участников саммита с журналистами.

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