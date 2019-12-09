Зеленский встретится с Макроном и Меркель до встречи с Путиным, - СМИ
9 декабря, 2019, 08:41
На саммите нормандской четверки первую встречу президент Украины Владимир Зеленский проведет с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, а затем встретится с канцлером Германии Меркель
Об этом сообщили в Офисе президента Украины, передает Укринформ .
Встреча президентов Франции и Украины в соответствии с расписанием саммита должна состояться в 15:05.
Встреча Владимира Зеленского с Ангелой Меркель запланирована на 15:30.
При этом президент России Владимир Путин должен встретиться с Меркель в 15:00.
На 16:00 запланирована встреча с участием лидеров всех четырех стран, а на 18:45 - встреча участников саммита с журналистами.
- Напомним, ранее сообщалось, что двусторонняя встреча Зеленского и Путина отсутствует в графике переговоров в Париже.
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