Зеленский встретится с Макроном и Меркель до встречи с Путиным, - СМИ

9 декабря, 2019, 08:41

Об этом сообщили в Офисе президента Украины, передает Укринформ .

Встреча президентов Франции и Украины в соответствии с расписанием саммита должна состояться в 15:05.

Встреча Владимира Зеленского с Ангелой Меркель запланирована на 15:30.

При этом президент России Владимир Путин должен встретиться с Меркель в 15:00.

На 16:00 запланирована встреча с участием лидеров всех четырех стран, а на 18:45 - встреча участников саммита с журналистами.