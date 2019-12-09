Зеленский подписал последний закон, необходимый для отделения ГТС
Об этом сообщает Офис президента.
Этот закон был последним шагом, необходимым для завершения процесса анбандлинга "Нафтогаза".
Закон "О внесении изменений в раздел ХХ "Переходные положения "Налогового кодекса Украины относительно создания условий для обеспечения выполнения обязательств Украины по отделению деятельности по транспортировке природного газа" № 314-их Верховная Рада приняла 3 декабря 2019 года.
Согласно закону, к 1 января 2022 года определяется по кассовому методу дата возникновения налоговых обязательств / налогового кредита по операциям по поставке юридическому лицу имущества, не находящегося в государственной или коммунальной собственности, и которое используется для обеспечения транспортировки природного газа магистральными газопроводами и деятельности оператора ГТС.
"Временно, до 1 января 2021 года не считаются поставкой товаров (услуг) операции по предоставлению (передаче) и возвращение по договору займа природного газа, используемого для обеспечения деятельности по транспортировке природного газа магистральными газопроводами", - говорится в сообщении.
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