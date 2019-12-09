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Espreso.tvОбществоЗеленский подписал последний закон, необходимый для отделения ГТС

Зеленский подписал последний закон, необходимый для отделения ГТС


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский подписал последний закон, необходимый для завершения процесса создания независимого оператора газотранспортной системы согласно европейским правилам

Об этом сообщает Офис президента.

Этот закон был последним шагом, необходимым для завершения процесса анбандлинга "Нафтогаза".

Закон "О внесении изменений в раздел ХХ "Переходные положения "Налогового кодекса Украины относительно создания условий для обеспечения выполнения обязательств Украины по отделению деятельности по транспортировке природного газа" № 314-их Верховная Рада приняла 3 декабря 2019 года.

Согласно закону, к 1 января 2022 года определяется по кассовому методу дата возникновения налоговых обязательств / налогового кредита по операциям по поставке юридическому лицу имущества, не находящегося в государственной или коммунальной собственности, и которое используется для обеспечения транспортировки природного газа магистральными газопроводами и деятельности оператора ГТС.

"Временно, до 1 января 2021 года не считаются поставкой товаров (услуг) операции по предоставлению (передаче) и возвращение по договору займа природного газа, используемого для обеспечения деятельности по транспортировке природного газа магистральными газопроводами", - говорится в сообщении.




 

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