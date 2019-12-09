Имеет все, чтоб выиграть Золотой мяч, - Моуринью об игроке "Тоттенхэма"
9 декабря, 2019, 18:20
Главный тренер английского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью считает, что полузащитник Деле Алле способен победить в будущем в номинации Золотой мяч
Об этом сообщает Standard Sport.
Португальский наставник английского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью выразил свое мнение относительно полузащитника Деле Алле, выступающего за "шпор".
"У него есть талант, нужный возраст. В его годы он уже имеет колоссальный опыт выступлений на высшем уровне - игры Лиги чемпионов, игры за национальную сборную на самых престижных соревнованиях. Он имеет все, чтобы однажды стать лучшим и выиграть Золотой мяч. Тут только вопрос о мотивации на каждый день", - сказал португалец.
В нынешнем сезоне Деле Алле провел 15 матчей в футболке "Тоттенхэма", забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.
- Напомним, 20 ноября Жозе Моуринью стал новым главным тренером лондонского "Тоттенхэма".
- 19 ноября "Тоттенхэм" объявил об отставке главного тренера команды Почеттино.
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