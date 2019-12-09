Имеет все, чтоб выиграть Золотой мяч, - Моуринью об игроке "Тоттенхэма"

9 декабря, 2019, 18:20

Главный тренер английского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью считает, что полузащитник Деле Алле способен победить в будущем в номинации Золотой мяч

Об этом сообщает Standard Sport.

Португальский наставник английского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью выразил свое мнение относительно полузащитника Деле Алле, выступающего за "шпор".

"У него есть талант, нужный возраст. В его годы он уже имеет колоссальный опыт выступлений на высшем уровне - игры Лиги чемпионов, игры за национальную сборную на самых престижных соревнованиях. Он имеет все, чтобы однажды стать лучшим и выиграть Золотой мяч. Тут только вопрос о мотивации на каждый день", - сказал португалец.

В нынешнем сезоне Деле Алле провел 15 матчей в футболке "Тоттенхэма", забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.