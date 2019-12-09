ВСУ сформировали дивизион надводных сил в Азовском море

9 декабря, 2019, 07:48

Военно-морские силы Вооруженных сил Украины сформировали дивизион надводных сил в Азовском море

Об этом сообщил командующий ВМС ВСУ Игорь Воронченко, передает "Интерфакс-Украина" .

Во время торжеств по случаю наименование очередного малого бронированного артиллерийского катера "Костополь" в Одессе Воронченко сообщил новый дивизион базируется в портах Бердянска и Мариуполя.

По словам командующего ВМС, до формирования дивизиона имеющиеся надводные силы действовали в составе тактической группы "Тритон", которая была сформирована с переброской двух малых бронированных артиллерийских катеров, переходом в Азовское море поисково-спасательного судна "Донбасс" и морского буксира "Корец".

В тактическую группу также должны были войти два МБАК "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", которые были захвачены Россией вместе с экипажами 25 ноября 2018 г. и возвращены 20 ноября 2019 г. в недееспособном состоянии.

Сейчас в дивизион входят поисково-спасательное судно "Донбасс" (A500) морской буксир "Корец" (A830) МБАК "Лубны"; МБАК "Кременчуг". Ожидается, что в дальнейшем боевой и численный состав дивизиона будет наращиваться за счет введения новых боевых единиц.