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Espreso.tvОбществоВо время переговоров Путина посадят напротив Зеленского, - росСМИ

Во время переговоров Путина посадят напротив Зеленского, - росСМИ


фото: reuters
В ходе Нрмандской встречи президента РФ Владимира Путина посадят напротив президента Украины Владимира Зеленского

Об этом сообщает журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в Twitter.

Журналист пишет, что слева от Путина будет Меркель, а справа - Макрон.

"Место Путина напротив Зеленского, слева от него Меркель, справа - Макрон", - написал он.

Табличка перед местом Путина (twitter Смирнова)

Зал Мюрата, где пройдет встреча в нормандском формате, выглядит аскетично. Пока здесь разливают воду

Отметим, что по графику нормандская встреча должна была начаться в 17:00. По состоянию на 17:54 лидеры стран еще не начали обсуждение.

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