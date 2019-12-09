Во время переговоров Путина посадят напротив Зеленского, - росСМИ
9 декабря, 2019, 17:57
В ходе Нрмандской встречи президента РФ Владимира Путина посадят напротив президента Украины Владимира Зеленского
Об этом сообщает журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в Twitter.
Журналист пишет, что слева от Путина будет Меркель, а справа - Макрон.
"Место Путина напротив Зеленского, слева от него Меркель, справа - Макрон", - написал он.
Табличка перед местом Путина (twitter Смирнова)
Зал Мюрата, где пройдет встреча в нормандском формате, выглядит аскетично. Пока здесь разливают воду
Отметим, что по графику нормандская встреча должна была начаться в 17:00. По состоянию на 17:54 лидеры стран еще не начали обсуждение.
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