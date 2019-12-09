Во время переговоров Путина посадят напротив Зеленского, - росСМИ

9 декабря, 2019, 17:57

В ходе Нрмандской встречи президента РФ Владимира Путина посадят напротив президента Украины Владимира Зеленского

Об этом сообщает журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в Twitter.

Журналист пишет, что слева от Путина будет Меркель, а справа - Макрон.

"Место Путина напротив Зеленского, слева от него Меркель, справа - Макрон", - написал он.

Табличка перед местом Путина (twitter Смирнова)

Зал Мюрата, где пройдет встреча в нормандском формате, выглядит аскетично. Пока здесь разливают воду

Отметим, что по графику нормандская встреча должна была начаться в 17:00. По состоянию на 17:54 лидеры стран еще не начали обсуждение.