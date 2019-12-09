Венецианская комиссия положительно оценивает положения судебной реформы, - СМИ
Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на заключение Венецианской комиссии.
В частности, комиссия положительно оценила привлечение международных экспертов в работе конкурсной комиссии в Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС) и очищении Высшего совета правосудия (ВРП) от нечестных членов через Этическую комиссию.
По мнению "венецианки", участие международных экспертов повышает "общественное доверие к судебной власти и может помочь преодолеть "корпоративизм", когда недобросовестные судьи сдерживают очищении судов.
"Комиссия отметила, что такой подход соответствует предыдущим выводам комиссии по важности привлечения международных экспертов в условиях Украины и предоставления им ключевой роли, в частности в процессе отбора судей Высшего антикоррупционного суда", - говорится в статье.
Также "венецианка" приветствовала "сближение" ВРП и ВККС (последняя теперь становится фактически вспомогательным органом ВРП), поскольку признала, что существование этих двух органов усложняет систему судейского управления в Украине, и фактически призвала в будущем отказаться от ВККС.
В то же время комиссия отметила, что прописанный в законе механизм увольнения судей, в котором ключевая роль принадлежит этической комиссии, может поставить под сомнение независимость ВРП и быть признан неконституционным.
Ранее Венецианская комиссия признала легитимность российской делегации в ПАСЕ.
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