Венецианская комиссия положительно оценивает положения судебной реформы, - СМИ

9 декабря, 2019, 17:32

Европейская комиссия "За демократию через право", более известная как Венецианская комиссия в целом положительно оценила положения закона "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины о деятельности органов судейского управления "№ 193-ІХ, касающиеся очищения органов судейского управления

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на заключение Венецианской комиссии.

В частности, комиссия положительно оценила привлечение международных экспертов в работе конкурсной комиссии в Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС) и очищении Высшего совета правосудия (ВРП) от нечестных членов через Этическую комиссию.

По мнению "венецианки", участие международных экспертов повышает "общественное доверие к судебной власти и может помочь преодолеть "корпоративизм", когда недобросовестные судьи сдерживают очищении судов.

"Комиссия отметила, что такой подход соответствует предыдущим выводам комиссии по важности привлечения международных экспертов в условиях Украины и предоставления им ключевой роли, в частности в процессе отбора судей Высшего антикоррупционного суда", - говорится в статье.

Также "венецианка" приветствовала "сближение" ВРП и ВККС (последняя теперь становится фактически вспомогательным органом ВРП), поскольку признала, что существование этих двух органов усложняет систему судейского управления в Украине, и фактически призвала в будущем отказаться от ВККС.

В то же время комиссия отметила, что прописанный в законе механизм увольнения судей, в котором ключевая роль принадлежит этической комиссии, может поставить под сомнение независимость ВРП и быть признан неконституционным.

Ранее Венецианская комиссия признала легитимность российской делегации в ПАСЕ.