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Espreso.tvОбществоВ России заявили, что получили 160 тыс заявок на паспорта РФ от жителей ОРДЛО

В России заявили, что получили 160 тыс заявок на паспорта РФ от жителей ОРДЛО


фото: tsn
С апреля текущего года в пункты приемов документов Ростовской области поступило более 160 тыс. заявлений на получение гражданства

Об этом сообщил пресс-центр МВД РФ, передают росСМИ.

"Всего с апреля текущего года в пункты приема документов Ростовской области поступило более 160 тыс. заявлений, а по 125 тыс. человек уже приняты решения о получении гражданства", - сказал министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

Сообщается, что в конце апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей "ДНР" и "ЛНР". Упрощенный порядок получения гражданства позволяет получить российский паспорт без проживания в России в течение пяти лет после получения вида на жительство, подтверждения наличия средств к существованию, подтверждения владения русским языком и отказа от гражданства иностранного государства.

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