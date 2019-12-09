В России предположили обмен пленными в формате "всех на всех" до Нового года

9 декабря, 2019, 12:58

Обмен пленных по формуле "всех на всех" между Украиной и российской оккупационной властью на Донбассе может состояться до конца 2019 года

Об этом заявил директор российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, передают российские СМИ.

"Прогресс есть. Однако окончательные цифры пока требуют согласования. Пока рассматривается формула" всех на всех ", - сказал Чеснаков.

По словам Чеснакова, обмен "всех установленных на всех установленных" можно ожидать к концу года.

"Вероятно, к следующему заседанию контактной группы можно будет говорить более конкретно о сроках и параметрах обмена. Однако основную ответственность за юридическую чистоту процедуры несет украинская сторона", - добавил Чеснаков.