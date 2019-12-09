В Польше нашли тела 2 украинцев
9 декабря, 2019, 16:17
Об этом передает польское издание Lublin112.
В Люблинском воеводстве нашли тела двух украинцев с признаками насильственной смерти
Об этом передает польское издание Lublin112.
Как передает издание, полиция получила сообщение о смерти 8 декабря в 13:00 по местному времени. Патруль, который выехал на вызов, нашел тела 2 украинцев с ножевыми ранениями. Тела обнаружили в селе Доброславув на территории питомника деревьев и кустарников.
Сообщается, что задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался еще один украинец.
- Напомним, недавно в Кракове ночью неизвестные с ножом напали на украинского студента.
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