В Польше нашли тела 2 украинцев

9 декабря, 2019, 16:17

В Люблинском воеводстве нашли тела двух украинцев с признаками насильственной смерти

Об этом передает польское издание Lublin112.



Как передает издание, полиция получила сообщение о смерти 8 декабря в 13:00 по местному времени. Патруль, который выехал на вызов, нашел тела 2 украинцев с ножевыми ранениями. Тела обнаружили в селе Доброславув на территории питомника деревьев и кустарников.



Сообщается, что задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался еще один украинец.