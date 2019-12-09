В Париже начались первые личные переговоры Зеленского и Путина

9 декабря, 2019, 20:48

В Париже завершилась встреча "нормандской четверки" и начались первые личные переговоры президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина

Как сообщает hromadske, ожидается, что разговор Зеленского и Путина продлится около 30 минут.

Переговоры между Зеленским и Путиным происходят после встречи четырех лидеров "нормандского формата", но до их совместной пресс-конференции.