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Espreso.tvОбществоВ Париже начались первые личные переговоры Зеленского и Путина

В Париже начались первые личные переговоры Зеленского и Путина

В Париже завершилась встреча "нормандской четверки" и начались первые личные переговоры президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина

Как сообщает hromadske, ожидается, что разговор Зеленского и Путина продлится около 30 минут.

Переговоры между Зеленским и Путиным происходят после встречи четырех лидеров "нормандского формата", но до их совместной пресс-конференции.

 

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