В Париже начались первые личные переговоры Зеленского и Путина
9 декабря, 2019, 20:48
В Париже завершилась встреча "нормандской четверки" и начались первые личные переговоры президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина
Как сообщает hromadske, ожидается, что разговор Зеленского и Путина продлится около 30 минут.
Переговоры между Зеленским и Путиным происходят после встречи четырех лидеров "нормандского формата", но до их совместной пресс-конференции.
Читайте также
-
5 декабря, 2019 С чем Путин приедет в Париж?
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно
-
6 декабря, 2019 Как стать Кингом? 5 книг о том, что следует знать
Читайте также
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно