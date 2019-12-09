В Одессе состоялось прощание со спасателем, погибшим из-за пожара в колледже
9 декабря, 2019, 16:08
В Одессе состоялось прощание с спасателем Сергеем Шатохин, который погиб в результате травм, полученных во время тушения пожара
Об этом сообщает ГСЧС.
"Сергею было 43 года, у него остались жена и трое детей. Сегодня проститься с ним пришли коллеги и неравнодушные одесситы, чьих сердец коснулась эта трагедия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что похоронят Сергея Шатохина завтра в селе Граденицы под Одессой, где он проживал с семьей.
- Напомним, 4 декабря в Одессе загорелось помещение колледжа по ул. Троицкой, 25.
- Полиция открыла производство по статье о нарушении правил безопасности. Правоохранители рассматривают две версии возгорания.
- В связи с трагедией 8 декабря было объявлено днем траура.
- Полиция установила двух подозреваемых в пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
- Премьер-министр Алексей Гончарук объявил об отставке чиновников, ответственных за пожарную безопасность в Одесской области.
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