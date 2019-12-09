В Одессе состоялось прощание со спасателем, погибшим из-за пожара в колледже

9 декабря, 2019, 16:08

В Одессе состоялось прощание с спасателем Сергеем Шатохин, который погиб в результате травм, полученных во время тушения пожара

Об этом сообщает ГСЧС.

"Сергею было 43 года, у него остались жена и трое детей. Сегодня проститься с ним пришли коллеги и неравнодушные одесситы, чьих сердец коснулась эта трагедия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что похоронят Сергея Шатохина завтра в селе Граденицы под Одессой, где он проживал с семьей.