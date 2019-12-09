В Москве суд вынес приговор экс-министру транспорта Украины Рудьковскому
Об этом сообщает издание "Интерфакс-Украина".
Московский городской суд приговорил к двум годам лишения свободы бывшего депутата Верховной Рады Украины Николая Рудьковского, который принимал участие в нападении на посольство России в Киеве в 2014 году.
"Назначить Рудьковскому наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - произнесла судья Елена Поспелова в понедельник 9 декабря.
Как отмечается в уголовном производстве, в июне 2014 года Рудьковский, будучи депутатом Верховной Рады Украины, вместе с неустановленными лицами из числа активистов националистической организации и футбольных фанатов принял участие в нападении на российское посольство в Киеве, используя палки, ломы, топоры и камни.
Напомним, акция, которая проходила в ночь с 14 на 15 июня, была организована в ответ на сбивание россиянами украинского военного самолета ИЛ-76.
Согласно приговору, Рудьковский признан виновным в нападении на учреждение, которое пользуется международной защитой с целью осложнения международных отношений (ч. 2 ст. 360 УК РФ).
Процесс над Рудьковским прошел в особом порядке - без исследования доказательств, поскольку он полностью признал вину и раскаялся в содеянном.
- Еще в мае 2016 года россияне заочно арестовали Николая Рудьковского.
- 28 сентября 2018 года экс-нардепа "Партии регионов" и "СПУ" задержали в Басманном районе города Москва.
- 2 ноября того же года сообщалось, что дело Рудьковского передали в суд.
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