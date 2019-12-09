 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Киеве попрощались с погибшим на Донбассе Героем Украины Дмитрием Каплуновым

В Киеве попрощались с погибшим на Донбассе Героем Украины Дмитрием Каплуновым

Дмитрий Каплунов
Дмитрий Каплунов
фото: ssu.gov.ua
В понедельник, 9 декабря, в Киеве состоялась церемония прощания с погибшим на Донбассе полковником Центра специальных операций СБУ "Альфа" Дмитрием Каплуновым

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Сегодня провести Дмитрия Каплунова в последний путь пришли тысячи людей - руководство СБУ, сослуживцы, боевые побратимы, друзья, неравнодушные киевляне", - говорится в сообщении.

В спецслужбе также пообещали и в дальнейшем оказывать помощь семье погибшего Героя Украины.

"Служба разделяет скорбь вместе с родными и близкими Героя. Руководство СБУ и боевые побратимы не оставят семью Дмитрия наедине с горем. Служба и в дальнейшем оказывать поддержку и содействие родным погибшего офицера", - заявили в СБУ.

  • Напомним, Дмитрий Каплунов погиб при выполнении боевого задания в зоне Операции объединенных сил 1 декабря 2019 из-за подрыва на мине.
  • Президент Украины наградил Дмитрия Каплунова званием Героя Украины посмертно.
  • 7 декабря стало известно , что после переговоров российские оккупанты передали тело Дмитрия Каплунова украинской стороне.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

9 декабря, 2019 понедельник

больше новостей

9 декабря, 2019 понедельник

8 декабря, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать