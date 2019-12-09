В Киеве попрощались с погибшим на Донбассе Героем Украины Дмитрием Каплуновым
9 декабря, 2019, 13:47
В понедельник, 9 декабря, в Киеве состоялась церемония прощания с погибшим на Донбассе полковником Центра специальных операций СБУ "Альфа" Дмитрием Каплуновым
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Сегодня провести Дмитрия Каплунова в последний путь пришли тысячи людей - руководство СБУ, сослуживцы, боевые побратимы, друзья, неравнодушные киевляне", - говорится в сообщении.
В спецслужбе также пообещали и в дальнейшем оказывать помощь семье погибшего Героя Украины.
"Служба разделяет скорбь вместе с родными и близкими Героя. Руководство СБУ и боевые побратимы не оставят семью Дмитрия наедине с горем. Служба и в дальнейшем оказывать поддержку и содействие родным погибшего офицера", - заявили в СБУ.
- Напомним, Дмитрий Каплунов погиб при выполнении боевого задания в зоне Операции объединенных сил 1 декабря 2019 из-за подрыва на мине.
- Президент Украины наградил Дмитрия Каплунова званием Героя Украины посмертно.
- 7 декабря стало известно , что после переговоров российские оккупанты передали тело Дмитрия Каплунова украинской стороне.
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