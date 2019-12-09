В Киеве попрощались с погибшим на Донбассе Героем Украины Дмитрием Каплуновым

9 декабря, 2019, 13:47

В понедельник, 9 декабря, в Киеве состоялась церемония прощания с погибшим на Донбассе полковником Центра специальных операций СБУ "Альфа" Дмитрием Каплуновым

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Сегодня провести Дмитрия Каплунова в последний путь пришли тысячи людей - руководство СБУ, сослуживцы, боевые побратимы, друзья, неравнодушные киевляне", - говорится в сообщении.

В спецслужбе также пообещали и в дальнейшем оказывать помощь семье погибшего Героя Украины.

"Служба разделяет скорбь вместе с родными и близкими Героя. Руководство СБУ и боевые побратимы не оставят семью Дмитрия наедине с горем. Служба и в дальнейшем оказывать поддержку и содействие родным погибшего офицера", - заявили в СБУ.