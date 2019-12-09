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Espreso.tvОбществоВ Донецке террористы открыли бюст Кобзона

В Донецке террористы открыли бюст Кобзона


фото: separnews
В Донецке открыли бюст советского и российского певца Иосифа Кобзона

Об этом сообщает УНИАН. со ссылкой на сеператистские СМИ.

Памятник установили в парке Ленинского комсомола рядом с мемориалом экс-главаря "ДНР" Александра Захарченко.

В 2003 году в Донецке возле Дворца молодежи "Юность" был установлен прижизненный памятник Кобзону.

Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года.

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