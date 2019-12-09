В Донецке террористы открыли бюст Кобзона
9 декабря, 2019, 16:46
В Донецке открыли бюст советского и российского певца Иосифа Кобзона
Об этом сообщает УНИАН. со ссылкой на сеператистские СМИ.
Памятник установили в парке Ленинского комсомола рядом с мемориалом экс-главаря "ДНР" Александра Захарченко.
В 2003 году в Донецке возле Дворца молодежи "Юность" был установлен прижизненный памятник Кобзону.
Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года.
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