В Донецке террористы открыли бюст Кобзона

9 декабря, 2019, 16:46

В Донецке открыли бюст советского и российского певца Иосифа Кобзона

Об этом сообщает УНИАН. со ссылкой на сеператистские СМИ.

Памятник установили в парке Ленинского комсомола рядом с мемориалом экс-главаря "ДНР" Александра Захарченко.

В 2003 году в Донецке возле Дворца молодежи "Юность" был установлен прижизненный памятник Кобзону.

Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года.