В день проведения "нормандского" саммита в Париже образовались рекордные пробки
Об этом сообщает DW.
По данным транспортной службы Sytadin, по состоянию на 8:00 утра по местному времени общая длина заторов во французской столице и пригородах составила 600 км.
Кроме того, сотрудники парижского метро и пригородных электричек продолжают бастовать уже пятый день подряд. Также из-за забастовок лишь 20% процентов скоростных междугородных поездов ездят по своим маршрутам.
Из-за забастовки изменены графики работы и основных достопримечательностей Парижа, в частности, в Лувре закрыты некоторые залы выставок.
Между тем профсоюзы призывают к новой масштабной забастовке во вторник, 10 декабря. В среду, 11 декабря, премьер-министр Франции Эдуар Филипп должен представить детали пенсионной реформы.
- Напомним, 9 декабря в Париже запланирована встреча "нормандской четверки ". По графику президент Украины Владимир Зеленский должен прибыть в Елисейский дворец в 14:55 по местному времени (15:55 по Киеву).
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