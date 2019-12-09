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Espreso.tvОбществоВ день проведения "нормандского" саммита в Париже образовались рекордные пробки

В день проведения "нормандского" саммита в Париже образовались рекордные пробки


фото: reuters
В понедельник, 9 декабря, из-за забастовок против пенсионной реформы в Париже образовались масштабные пробки, а городской транспорт работает с перебоями

Об этом сообщает DW.

По данным транспортной службы Sytadin, по состоянию на 8:00 утра по местному времени общая длина заторов во французской столице и пригородах составила 600 км.

Кроме того, сотрудники парижского метро и пригородных электричек продолжают бастовать уже пятый день подряд. Также из-за забастовок лишь 20% процентов скоростных междугородных поездов ездят по своим маршрутам.

Из-за забастовки изменены графики работы и основных достопримечательностей Парижа, в частности, в Лувре закрыты некоторые залы выставок.

Между тем профсоюзы призывают к новой масштабной забастовке во вторник, 10 декабря. В среду, 11 декабря, премьер-министр Франции Эдуар Филипп должен представить детали пенсионной реформы.

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