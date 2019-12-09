В Британии рассматривают жалобы России и Украины по делу о $ 3 млрд "долга Януковича"
Об этом говорится в повестке дня заседаний Верховного суда Великобритании на текущую неделю.
Слушания начинаются в понедельник, 9 декабря, а решение суда ожидают в четверг, 12 декабря.
Ранее, 14 сентября 2018 года, в деле о еврооблигации, выпущенные правительством Азарова 12 декабря 2013 Апелляционный суд Англии поддержал позицию Украины по делу против России о возврате так называемого "долга Януковича" в размере $ 3 млрд, признав, что политический мотив в операции по покупки долговых обязательств. Теперь российская сторона оспаривает решение суда предыдущей инстанции в целом.
Россия добивается выплаты номинальной стоимости еврооблигаций на $ 3 млрд, суммы несостоявшегося купонного платежа на $ 75 млн, а также штрафных процентов, начисляемых в сумме $ 674 тыс. За каждый день просрочки и части затрат в рамках рассмотрения.
- Напомним, в конце 2013 года президент РФ Владимир Путин и в то время президент Украины Виктор Янукович договорились о кредите от России в размере $ 15 млрд путем покупки украинских облигаций. Россия успела выкупить облигации на $ 3 млрд. После падения режима Януковича Украина предлагала России реструктуризации долга, однако россияне подали позов против Украины в Высокий суд Лондона о взыскании денег.
- Украина в свою защиту назвала соглашение Путина-Януковича незаконным и не подлежащим принудительному исполнению. В отрицании речь идет о нарушении внутреннего законодательства и нормативных процедур при выпуске еврооблигаций, давление со стороны РФ с целью не допустить Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, указанные доказательства военного вторжения России в Крым, дестабилизация Россией ситуации на востоке Украины и поддержка в регионе военных действий.
- 29 марта 2017 Высокий суд Лондона обязал Украину выплатить долг, но позволил подать апелляцию и приостановил свое решение.
- Апелляционный суд решил , что суд первой инстанции ошибочно не принял во внимание утверждение Украины о том, что предоставление $ 3 млрд было частью политики Кремля и должно рассматриваться как политическая взятка. Соответственно, апелляционный суд постановил продолжить рассмотрение дела по полной процедуре.
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