В Британии рассматривают жалобы России и Украины по делу о $ 3 млрд "долга Януковича"

9 декабря, 2019, 13:17

Верховный суд Великобритании начинает рассмотрение жалоб Украины и России на решение апелляционного суда, по еврооблигациям на $ 3 млрд, взятых в долг в последний месяцы правления Януковича

Об этом говорится в повестке дня заседаний Верховного суда Великобритании на текущую неделю.

Слушания начинаются в понедельник, 9 декабря, а решение суда ожидают в четверг, 12 декабря.

Ранее, 14 сентября 2018 года, в деле о еврооблигации, выпущенные правительством Азарова 12 декабря 2013 Апелляционный суд Англии поддержал позицию Украины по делу против России о возврате так называемого "долга Януковича" в размере $ 3 млрд, признав, что политический мотив в операции по покупки долговых обязательств. Теперь российская сторона оспаривает решение суда предыдущей инстанции в целом.

Россия добивается выплаты номинальной стоимости еврооблигаций на $ 3 млрд, суммы несостоявшегося купонного платежа на $ 75 млн, а также штрафных процентов, начисляемых в сумме $ 674 тыс. За каждый день просрочки и части затрат в рамках рассмотрения.