Украинку случайно внесли в список лиц, причастных к терроризму

9 декабря, 2019, 17:03

При формировании санкционных списков в перечень лиц, причастных к террористической деятельности ошибочно внесли женщину, которая не имеет отношения к преступной деятельности на оккупированной территории

Об этом сообщает секретарь СНБО Алексей Данилов на своей странице в Facebook.

"К сожалению, при формировании санкционных списков допущена досадная неточность и в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, была внесена Агапова Виктория Сергеевна, жительница города Бахмут, которая в отличие от другой Агаповой не имеет никакого отношения к работе так называемой территориальной избирательной комиссии на оккупированной территории Донецкой области", - написал Данилов.

На заседании СНБО Украины в субботу 7 декабря под председательством Президента Владимира Зеленского было проголосовано решение о внесении соответствующих изменений в указ президента с целью исправления допущенной несправедливости.

"Сегодня у меня был телефонный разговор с Викторией Сергеевной и я извинился за допущенную ошибку", - добавил Данилов.

По возвращении Зеленского со встречи в "нормандском формате", указ будет подписан. Проект указа уже подготовил аппарат СНБО к подписи.