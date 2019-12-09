Украинку случайно внесли в список лиц, причастных к терроризму
Об этом сообщает секретарь СНБО Алексей Данилов на своей странице в Facebook.
"К сожалению, при формировании санкционных списков допущена досадная неточность и в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, была внесена Агапова Виктория Сергеевна, жительница города Бахмут, которая в отличие от другой Агаповой не имеет никакого отношения к работе так называемой территориальной избирательной комиссии на оккупированной территории Донецкой области", - написал Данилов.
На заседании СНБО Украины в субботу 7 декабря под председательством Президента Владимира Зеленского было проголосовано решение о внесении соответствующих изменений в указ президента с целью исправления допущенной несправедливости.
"Сегодня у меня был телефонный разговор с Викторией Сергеевной и я извинился за допущенную ошибку", - добавил Данилов.
По возвращении Зеленского со встречи в "нормандском формате", указ будет подписан. Проект указа уже подготовил аппарат СНБО к подписи.
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