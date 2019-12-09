Украине в энергетическом плане в ближайшее время ничего не угрожает, - Гончарук

9 декабря, 2019, 11:15

Премьер-министр Алексей Гончарук заверил, что Украина обеспечена всеми необходимыми ресурсами для избежания энергетического кризиса в этот отопительный сезон независимо от результатов переговоров о транзите газа

Об этом он заявил в эфире "ТСН" вечером в воскресенье, 8 декабря.

"Украина обеспечена и газом и углем, и всеми необходимыми ресурсами, чтобы спокойно пройти эту зиму. Вообще об этой зиму речь не идет. Мы заранее позаботились о том, чтобы Украине ничего в энергетическом плане не угрожало ближайшее время", - подчеркнул Гончарук.

Премьер заявил о желании Украины заключить долгосрочный контракт на замену действующему, срок действия которого истекает 1 января 2020 года.

"У нас продолжаются трехсторонние переговоры ... Украина занимает четкую позицию - нам нужен долгосрочный контракт на 10 лет с достаточными объемами газа для того, чтобы обеспечить энергетическую безопасность Европы", - пояснил премьер.