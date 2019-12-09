Украине в энергетическом плане в ближайшее время ничего не угрожает, - Гончарук
Об этом он заявил в эфире "ТСН" вечером в воскресенье, 8 декабря.
"Украина обеспечена и газом и углем, и всеми необходимыми ресурсами, чтобы спокойно пройти эту зиму. Вообще об этой зиму речь не идет. Мы заранее позаботились о том, чтобы Украине ничего в энергетическом плане не угрожало ближайшее время", - подчеркнул Гончарук.
Премьер заявил о желании Украины заключить долгосрочный контракт на замену действующему, срок действия которого истекает 1 января 2020 года.
"У нас продолжаются трехсторонние переговоры ... Украина занимает четкую позицию - нам нужен долгосрочный контракт на 10 лет с достаточными объемами газа для того, чтобы обеспечить энергетическую безопасность Европы", - пояснил премьер.
-
Напомним, президент Владимир Зеленский допускает, что вопрос о заключении нового контракта на транзит российского будет обсуждаться в рамках нормандской встречи.
-
28 ноября во Вене состоялись украинские-российские переговоры по газу.
-
До этого премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал возможные поставки российского газа.
-
Крайний срок для заключения долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу через территорию Украины по европейским правилам и украинскому законодательству всплывает 13 декабря.
-
18 ноября в Газпроме заявили, что прислали Нафтогазу официальное предложение о заключении нового соглашения на транзит газа на 1 год или продление действующих контрактов. Условием этого является отказ Украины от претензий к Газпрому в пределах победы в Стокгольмском арбитраже, а также от штрафа, который на Газпром наложил украинских антимонопольный комитет.
-
Украина потенциально может согласиться на прямые поставки газа из России после 4 лет отказа после выплаты Газпромом своего долга перед Нафтогазом по решению Стокгольмского арбитража, сообщил министр энергетики Оржель.
-
5 декабря в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды Украины сообщили, что анонсированных переговоров в трехстороннем формате о заключении нового контракта на транзит российского газа через Украину не будет.
Читайте также
-
5 декабря, 2019 С чем Путин приедет в Париж?
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно
-
6 декабря, 2019 Как стать Кингом? 5 книг о том, что следует знать
Читайте также
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно