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Espreso.tvОбществоУкраине в энергетическом плане в ближайшее время ничего не угрожает, - Гончарук

Украине в энергетическом плане в ближайшее время ничего не угрожает, - Гончарук


фото: kmu.gov.ua
Премьер-министр Алексей Гончарук заверил, что Украина обеспечена всеми необходимыми ресурсами для избежания энергетического кризиса в этот отопительный сезон независимо от результатов переговоров о транзите газа

Об этом он заявил в эфире "ТСН" вечером в воскресенье, 8 декабря.

"Украина обеспечена и газом и углем, и всеми необходимыми ресурсами, чтобы спокойно пройти эту зиму. Вообще об этой зиму речь не идет. Мы заранее позаботились о том, чтобы Украине ничего в энергетическом плане не угрожало ближайшее время", - подчеркнул Гончарук.

Премьер заявил о желании Украины заключить долгосрочный контракт на замену действующему, срок действия которого истекает 1 января 2020 года.

"У нас продолжаются трехсторонние переговоры ... Украина занимает четкую позицию - нам нужен долгосрочный контракт на 10 лет с достаточными объемами газа для того, чтобы обеспечить энергетическую безопасность Европы", - пояснил премьер.

  • Напомним, президент Владимир Зеленский допускает, что вопрос о заключении нового контракта на транзит российского будет обсуждаться в рамках нормандской встречи.

  • 28 ноября во Вене состоялись украинские-российские переговоры по газу.

  • До этого премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал возможные поставки российского газа.

  • Крайний срок для заключения долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу через территорию Украины по европейским правилам и украинскому законодательству всплывает 13 декабря.

  • 18 ноября в Газпроме заявили, что прислали Нафтогазу официальное предложение о заключении нового соглашения на транзит газа на 1 год или продление действующих контрактов. Условием этого является отказ Украины от претензий к Газпрому в пределах победы в Стокгольмском арбитраже, а также от штрафа, который на Газпром наложил украинских антимонопольный комитет.

  • Украина потенциально может согласиться на прямые поставки газа из России после 4 лет отказа после выплаты Газпромом своего долга перед Нафтогазом по решению Стокгольмского арбитража, сообщил министр энергетики Оржель.

  • 5 декабря в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды Украины сообщили, что анонсированных переговоров в трехстороннем формате о заключении нового контракта на транзит российского газа через Украину не будет.

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