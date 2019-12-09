Украина потеряла $ 50-150 млрд из-за агрессии РФ, - Минэкономразвития
Об этом он написал в Facebook.
"Прямые потери в 2014-2015 годах составили 15-20% ВВП. По оценкам, общие потери составляют от $ 50 до $ 150 млрд (например, Андерс Аслунд дает оценку около $ 100 млрд).
А оценка остаточной стоимости объектов недвижимого государственного имущества на неподконтрольных территориях (Крым + Донбасс) составляет около 85 млрд грн ", - подчеркнул министр.
Милованов отметил, что на территории АР Крым и Севастополя зарегистрировано 57700 объектов недвижимого госимущества остаточной стоимостью 46 млрд грн, на территории Донецкой области - почти 120 тыс объектов недвижимого госимущества остаточной стоимостью 33 млрд грн, на территории Луганской области - почти 70 тыс объектов недвижимого госимущества остаточной стоимостью 23 млрд грн.
"По оценкам Фонда государственного имущества, около 70% государственных активов на территории Донецкой и Луганской областей расположены на неподконтрольных территориях", - добавил глава Минэкономики.
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