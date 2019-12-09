Украина получила первый продукт с географическим указанием: гуцульская овечья брынзя
Об этом говорится в информационно-аналитическом портале агропромышленного комплекса Украины.
"Гуцульская овечья брынза" - это первое украинское географическое указание, что соответствует всем европейским требованиям к регистрации и имеет право на признание в ЕС. Заявку на регистрацию географического указания было подано общественной союзом "Ассоциация производителей традиционных карпатских высокогорных сыров" в Минэкономики 19 декабря 2018 года ", - говорится в сообщении.
Согласно объяснению Минэкономразвития, "гуцульская овечья брынза" - это сыр, изготавливаемый из овечьего молока в долинах Карпат в регионе Ивано-Франковской, Закарпатской и частично Черновицкой областей. Традиции изготовления продукта берут свое начало еще с 15 века.
Отметим, свидетельство закрепляет название продукта, который производится на конкретной территории. Такими указаниями, например, коньяк, шампанское, сыр фета и тому подобное. В Украине, кроме брынза, такими указаниями могут стать также мелитопольские черешни.
Читайте также
-
5 декабря, 2019 С чем Путин приедет в Париж?
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно
-
6 декабря, 2019 Как стать Кингом? 5 книг о том, что следует знать
Читайте также
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно