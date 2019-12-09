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Espreso.tvОбществоУкраина готова к суду о "долге Януковича" Путину в $3 млрд, - Маркарова

Украина готова к суду о "долге Януковича" Путину в $3 млрд, - Маркарова

Юристы Минфина готовы представлять интересы Украины во время спора по еврооблигациям на $3 млрд в Верховном суде Великобритании

Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова в Facebook.

"Юридическая команда Минфина в полной готовности к представлению интересов Украины в Лондоне, где очень скоро сегодня начнутся слушания в Верховном суде", - говорится в сообщении.

Заседания будут проходить с 9 по 12 декабря. Во время слушания будут рассмотрены технические вопросы, выдвинутые сторонами дела.

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