Украина готова к суду о "долге Януковича" Путину в $3 млрд, - Маркарова

9 декабря, 2019, 16:02

Юристы Минфина готовы представлять интересы Украины во время спора по еврооблигациям на $3 млрд в Верховном суде Великобритании

Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова в Facebook.

"Юридическая команда Минфина в полной готовности к представлению интересов Украины в Лондоне, где очень скоро сегодня начнутся слушания в Верховном суде", - говорится в сообщении.

Заседания будут проходить с 9 по 12 декабря. Во время слушания будут рассмотрены технические вопросы, выдвинутые сторонами дела.