Украина готова к суду о "долге Януковича" Путину в $3 млрд, - Маркарова
9 декабря, 2019, 16:02
Юристы Минфина готовы представлять интересы Украины во время спора по еврооблигациям на $3 млрд в Верховном суде Великобритании
Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова в Facebook.
"Юридическая команда Минфина в полной готовности к представлению интересов Украины в Лондоне, где очень скоро сегодня начнутся слушания в Верховном суде", - говорится в сообщении.
Заседания будут проходить с 9 по 12 декабря. Во время слушания будут рассмотрены технические вопросы, выдвинутые сторонами дела.
- Верховный суд Великобритании начинает рассмотрение жалоб Украины и России на решение апелляционного суда, по еврооблигациям на $3 млрд, взятых в долг в последние месяцы правления Януковича.
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