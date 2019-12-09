Украина держит государственную позицию, - Аваков о Нормандском саммите
9 декабря, 2019, 22:57
Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков рассказал о переговорах в нормандском формате
Об этом он написал в Twitter.
"Пока идут переговоры... зал Елисейского дворца ждет... Украинская делегация держит государственную позицию", - написал Аваков.
Пока идут переговоры .. зал Елисейского дворца ждет ..- Arsen Avakov (@AvakovArsen) 9 декабря 2019
Украинская делегация держит государственную позицию! pic.twitter.com/jIrlvnFGW6
"Президент Зеленский - молодец, очень жестко и правильно держит позицию. Зрады нет. Пока все идет правильно с государственной позиции", - такой комментарий Аваков дал журналистам на саммите.
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