Украина держит государственную позицию, - Аваков о Нормандском саммите

9 декабря, 2019, 22:57

Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков рассказал о переговорах в нормандском формате

Об этом он написал в Twitter.

"Пока идут переговоры... зал Елисейского дворца ждет... Украинская делегация держит государственную позицию", - написал Аваков.