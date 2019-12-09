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Espreso.tvОбществоУкраина держит государственную позицию, - Аваков о Нормандском саммите

Украина держит государственную позицию, - Аваков о Нормандском саммите

Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков рассказал о переговорах в нормандском формате

Об этом он написал в Twitter.

"Пока идут переговоры... зал Елисейского дворца ждет... Украинская делегация держит государственную позицию", - написал Аваков.

 

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