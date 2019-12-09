Убийство волонтера в Бахмуте: "заминировали" суд, который должен рассмотреть меру пресечения для подозреваемых
Об этом сообщает "Радио Свобода".
"9 декабря в этом суде должно было состояться рассмотрение апелляционной жалобы прокуратуры об изменении меры пресечения для одного из подозреваемых с домашнего ареста на содержание под стражей. Работников суда эвакуировали, в помещении работают саперы, дежурят "скорая" и пожарные. На рассмотрение дела приехали общественные активисты из Бахмута и Славянска, они ожидали под зданием суда", - говорится в сообщении.
Суд перенесли на 11 декабря.
Отметим, что полиция переквалифицировала уголовное производство после смерти волонтера Артема Мирошниченко в Бахмуте. Производство переквалифицировано на ч.2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть.
- Напомним, что в городе Бахмуте Донецкой области вечером в пятницу, 29 ноября 2019 года, было совершено нападение на местного проукраинского активиста Артема Мирошниченко.
- После нападения и избиения умер активист Артем Мирошниченко.
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