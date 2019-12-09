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Espreso.tvОбществоУбийство волонтера в Бахмуте: "заминировали" суд, который должен рассмотреть меру пресечения для подозреваемых

Убийство волонтера в Бахмуте: "заминировали" суд, который должен рассмотреть меру пресечения для подозреваемых


фото: rfe
Донецкий апелляционный суд в Бахмуте, где должны были рассмотреть изменении меры пресечения подозреваемым в убийстве активиста Артема Мирошниченко, обследуют из-за сообщения о заминировании

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"9 декабря в этом суде должно было состояться рассмотрение апелляционной жалобы прокуратуры об изменении меры пресечения для одного из подозреваемых с домашнего ареста на содержание под стражей. Работников суда эвакуировали, в помещении работают саперы, дежурят "скорая" и пожарные. На рассмотрение дела приехали общественные активисты из Бахмута и Славянска, они ожидали под зданием суда", - говорится в сообщении.

Суд перенесли на 11 декабря.

Отметим, что полиция переквалифицировала уголовное производство после смерти волонтера Артема Мирошниченко в Бахмуте. Производство переквалифицировано на ч.2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть.

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