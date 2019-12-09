Убийство Шеремета: АТОвец заявил, что следствие предлагало "взять на себя" вину
Об этом Грищенко заявил в Печерском райсуде Киева во время речи, передает "Украинская правда".
"Ко мне пришел этот человек, следователь или кто, и он не сказал, по какому делу он пришел. Он только пришел и подал мне такой красивый листочек, где были очень четко 4 фотографии. На одной был Шеремет, которого взорвали, на второй был Жуков, Шаповал, журналистка и место взрыва на Чонгаре, когда электроэнергию в Крым не поставляли. И знаете, что мне сказали? Мне сказали, бери одно из дел на себя, и твоя жена выходит", - сказал Грищенко.
Сообщается, что Грищенко попросил чтобы материалы его разговора со следователем приобщили к делу.
По его словам, к нему также приходили другие правоохранители и предлагали взять на себя вину в резонансных делах.
Отмечается, что жена Грищенко, которая тоже является подозреваемой по этому делу, заявила в суде, что ее держат под стражей для давления на мужа.
- Напомним, что суд не удовлетворил апелляцию защиты и оставил под стражей ветеранка Инну Грищенко с позывным "Пума"
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