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Espreso.tvОбществоСутки в зоне ООС: оккупанты 7 раз обстреляли украинских военных

Сутки в зоне ООС: оккупанты 7 раз обстреляли украинских военных

В воскресенье, 8 декабря, российские оккупанты в Донбассе 7 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" россияне обстреляли Объединенные силы у Васильевки из автоматических гранатометов и стрелкового оружия, у Павлополя - из крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Марьинки и Широкино - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" захватчики стреляли у Майского со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Крымского и Хутора Свободного - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В течение суток 8 декабря потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

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