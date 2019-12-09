Сутки в зоне ООС: оккупанты 7 раз обстреляли украинских военных

9 декабря, 2019, 07:27

В воскресенье, 8 декабря, российские оккупанты в Донбассе 7 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" россияне обстреляли Объединенные силы у Васильевки из автоматических гранатометов и стрелкового оружия, у Павлополя - из крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Марьинки и Широкино - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" захватчики стреляли у Майского со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Крымского и Хутора Свободного - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В течение суток 8 декабря потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.