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Espreso.tvОбществоСурков и Миллер: обнародован список российской делегации на Нормандские саммите

Сурков и Миллер: обнародован список российской делегации на Нормандские саммите


фото: kremlin
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на саммит "нормандской четверки"

Об этом сообщает РБК-Украина.

В делегацию Путина вошли:

  • министр энергетики России Александр Новак;
  • глава правления Газпрома Алексей Миллер;
  • помощник президента РФ Юрий Ушаков;
  • помощник президента РФ Владислав Сурков.

На переговорах в "нормандском" формате в Париже президент Украины Владимира Зеленского будут сопровождать глава СБУ Иван Баканов, министр внутренних дел Арсен Аваков и глава Генштаба Руслан Хомчак.

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