Сурков и Миллер: обнародован список российской делегации на Нормандские саммите
9 декабря, 2019, 16:58
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на саммит "нормандской четверки"
Об этом сообщает РБК-Украина.
В делегацию Путина вошли:
- министр энергетики России Александр Новак;
- глава правления Газпрома Алексей Миллер;
- помощник президента РФ Юрий Ушаков;
- помощник президента РФ Владислав Сурков.
На переговорах в "нормандском" формате в Париже президент Украины Владимира Зеленского будут сопровождать глава СБУ Иван Баканов, министр внутренних дел Арсен Аваков и глава Генштаба Руслан Хомчак.
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