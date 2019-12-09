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Espreso.tvОбществоСуд постановил оставить проспектам в Киеве названия Бандеры и Шухевича, - Вятрович

Суд постановил оставить проспектам в Киеве названия Бандеры и Шухевича, - Вятрович


фото: ukranews
Апелляционный суд постановил оставить в силе решение о переименовании Московского проспекта и проспекта генерала Ватутина в Киеве на проспекты Степана Бандеры и Романа Шухевича

Об этом сообщил в Facebook народный депутат Владимир Вятрович.

"Проспектам Бандеры и Шухевича в Киеве быть! Мы выиграли в апелляционном суде", - написал Вятрович.

Новость дополняется.

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