Суд постановил оставить проспектам в Киеве названия Бандеры и Шухевича, - Вятрович
9 декабря, 2019, 14:41
Апелляционный суд постановил оставить в силе решение о переименовании Московского проспекта и проспекта генерала Ватутина в Киеве на проспекты Степана Бандеры и Романа Шухевича
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