Стало известно имя военного, погибшего в зоне ООС
9 декабря, 2019, 18:00
Во время обстрела боевиков 7 декабря в зоне ООС погиб военный 72 ОМБр им. Черных Запорожцев Дмитрий Темный
Об этом сообщается на странице бригады в Facebook.
Дмитрий Темный был младшим сержантом. Родом он из села Малый Бузуков, жил в селе Хацки Черкасского района Черкасской области. У 28-летнего воина остались жена и дочь.
"Невосполнимая утрата для каждого из нас. Командование и личный состав выражает искренние соболезнования родным и близким Димы. Низко склоняем головы в скорби. Вечная память Герою", - говорится в сообщении.
Читайте также
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно
-
6 декабря, 2019 Как стать Кингом? 5 книг о том, что следует знать
-
5 декабря, 2019 Виталий Портников: "Аншлюс" Беларуси откладывается
-
5 декабря, 2019 С чем Путин приедет в Париж?
Читайте также
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно
-
6 декабря, 2019 Как стать Кингом? 5 книг о том, что следует знать
-
5 декабря, 2019 Виталий Портников: "Аншлюс" Беларуси откладывается