Стало известно имя военного, погибшего в зоне ООС

9 декабря, 2019, 18:00

Во время обстрела боевиков 7 декабря в зоне ООС погиб военный 72 ОМБр им. Черных Запорожцев Дмитрий Темный

Об этом сообщается на странице бригады в Facebook.

Дмитрий Темный был младшим сержантом. Родом он из села Малый Бузуков, жил в селе Хацки Черкасского района Черкасской области. У 28-летнего воина остались жена и дочь.

"Невосполнимая утрата для каждого из нас. Командование и личный состав выражает искренние соболезнования родным и близким Димы. Низко склоняем головы в скорби. Вечная память Герою", - говорится в сообщении.