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Espreso.tvОбществоСтало известно имя военного, погибшего в зоне ООС

Стало известно имя военного, погибшего в зоне ООС


фото: facebook/72.brigade
Во время обстрела боевиков 7 декабря в зоне ООС погиб военный 72 ОМБр им. Черных Запорожцев Дмитрий Темный

Об этом сообщается на странице бригады в Facebook.

Дмитрий Темный был младшим сержантом. Родом он из села Малый Бузуков, жил в селе Хацки Черкасского района Черкасской области. У 28-летнего воина остались жена и дочь.

"Невосполнимая утрата для каждого из нас. Командование и личный состав выражает искренние соболезнования родным и близким Димы. Низко склоняем головы в скорби. Вечная память Герою", - говорится в сообщении.

 

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