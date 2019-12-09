Сборная России не сможет сыграть на ЧМ-2022 под своим флагом, - председатель комиссии WADA

9 декабря, 2019, 19:59

Председатель комиссии Всемирного антидопингового агентства Джонатан Тейлор сообщил, что сборная России в случае выхода в финальную часть ЧМ-2022 не сможет выступать там под флагом своей страны

Об этом сообщают российские СМИ.

Председатель Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джон Тейлор рассказал о ситуации со сборной России, в случае выхода команды в финальную часть чемпионата мира 2022 года.

"Если она отберется, то не сможет выступать там с названием "Россия" и под флагом своей страны. А каждый футболист будет вынужден пройти индивидуальную процедуру допуска. Процедуру должны утвердить в ФИФА. Хочу заметить, что российского флага на крупных международных соревнованиях не будет. Не важно, индивидуальный это вид спорта или командный - все спортсмены будут допускаться отдельно", - заявил Тейлор.