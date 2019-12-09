Сборная России не сможет сыграть на ЧМ-2022 под своим флагом, - председатель комиссии WADA
9 декабря, 2019, 19:59
Председатель комиссии Всемирного антидопингового агентства Джонатан Тейлор сообщил, что сборная России в случае выхода в финальную часть ЧМ-2022 не сможет выступать там под флагом своей страны
Об этом сообщают российские СМИ.
Председатель Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джон Тейлор рассказал о ситуации со сборной России, в случае выхода команды в финальную часть чемпионата мира 2022 года.
"Если она отберется, то не сможет выступать там с названием "Россия" и под флагом своей страны. А каждый футболист будет вынужден пройти индивидуальную процедуру допуска. Процедуру должны утвердить в ФИФА. Хочу заметить, что российского флага на крупных международных соревнованиях не будет. Не важно, индивидуальный это вид спорта или командный - все спортсмены будут допускаться отдельно", - заявил Тейлор.
- 9 декабря Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишил Россию права участия и лишил статуса соответствия российское антидопинговое агентство.
- Напомним, 26 ноября, Всемирное антидопинговое агентство рекомендовало отстранить Россию от всех международных спортивных соревнований на 4 года
- Также, 26 ноября Международный олимпийский комитет выступил с заявлением о поддержке санкций Всемирного антидопингового агентства в отношении России.
Читайте также
-
5 декабря, 2019 С чем Путин приедет в Париж?
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно
-
6 декабря, 2019 Как стать Кингом? 5 книг о том, что следует знать
Читайте также
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно