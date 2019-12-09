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Espreso.tvМирРоссия увеличила требования по "долгу Януковича" до 4,5 млрд долларов

Россия увеличила требования по "долгу Януковича" до 4,5 млрд долларов

Министерство финансов России оценивает размер задолженности по так называемому долгу Януковича перед Россией до 4,5 млрд долларов

Об этом говорится в сообщении Минфина РФ.

По информации ведомства, сумма требований Российской Федерации в Украину возросла за счет процентов.

Верховный суд Великобритании начинает рассмотрение жалоб Украины и России на решение апелляционного суда, по еврооблигациям на $3 млрд, взятых в долг в последние месяцы правления Януковича.

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