Россия увеличила требования по "долгу Януковича" до 4,5 млрд долларов

9 декабря, 2019, 18:29

Министерство финансов России оценивает размер задолженности по так называемому долгу Януковича перед Россией до 4,5 млрд долларов

Об этом говорится в сообщении Минфина РФ.

По информации ведомства, сумма требований Российской Федерации в Украину возросла за счет процентов.

Верховный суд Великобритании начинает рассмотрение жалоб Украины и России на решение апелляционного суда, по еврооблигациям на $3 млрд, взятых в долг в последние месяцы правления Януковича.