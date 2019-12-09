"Варта на Банковой" фото массовой акции
9 декабря, 2019, 22:40
Под Офисом президента Украины продолжается акция "Варта на Банковой"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Активисты ждут трансляцию совместной пресс конференции лидеров "нормандской четверки".
Фото: Сергей Руденко
- Ранее ОО "Черная гвардия", которая организовала "Варту на Банковой", сообщила, что участники не разойдутся до утра.
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