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Espreso.tvОбщество"Варта на Банковой" фото массовой акции

"Варта на Банковой" фото массовой акции

Под Офисом президента Украины продолжается акция "Варта на Банковой"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Активисты ждут трансляцию совместной пресс конференции лидеров "нормандской четверки".

Фото: Сергей Руденко

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