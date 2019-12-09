"Северный поток-2" не достроят в срок

9 декабря, 2019, 20:06

Компания-оператор газопровода "Северный поток-2" сообщила, что не смогут уложиться в озвученные ранее сроки строительства энергетического объекта

Об этом сообщает DW.

Как отмечается, планировалось, что компания завершит строительство газопровода в ближайшие месяцы.

"Мы запланировали, что в ближайшие месяцы завершим проект согласно всем правовым и техническим нормам", - отметили в компании.

Впрочем, представители компании не смогли назвать точную дату завершения строительства трубопровода из-за погодных условий. Ранее планировалось до конца 2019 года ввести объект в эксплуатацию.

На данный момент проложено уже 2,1 тыс. километров труб двух ниток газопровода. Еще осталось проложить около 300 километров. Планируется, что после введения в эксплуатацию по этому газопроводу ежегодно будет транспортироваться из Российской Федерации в Германию 55 млрд кубометров газа.

Примерно такое же количество газа ежегодно из России поступает по газопроводу "Северный поток-1", который был введен в эксплуатацию раньше.