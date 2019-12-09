"Северный поток-2" не достроят в срок
Об этом сообщает DW.
Как отмечается, планировалось, что компания завершит строительство газопровода в ближайшие месяцы.
"Мы запланировали, что в ближайшие месяцы завершим проект согласно всем правовым и техническим нормам", - отметили в компании.
Впрочем, представители компании не смогли назвать точную дату завершения строительства трубопровода из-за погодных условий. Ранее планировалось до конца 2019 года ввести объект в эксплуатацию.
На данный момент проложено уже 2,1 тыс. километров труб двух ниток газопровода. Еще осталось проложить около 300 километров. Планируется, что после введения в эксплуатацию по этому газопроводу ежегодно будет транспортироваться из Российской Федерации в Германию 55 млрд кубометров газа.
Примерно такое же количество газа ежегодно из России поступает по газопроводу "Северный поток-1", который был введен в эксплуатацию раньше.
- "Газпром" снова начал прокладывать газопровод Северный поток-2.
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