"Рояль есть": украинские журналисты ждут брифинг "нормандской четверки"

9 декабря, 2019, 23:56

Сейчас украинские журналисты ожидают пресс-конференцию лидеров "нормандской четверки"

"Пока идет двусторонняя встреча Зеленского с Путиным, журналисты ждут пресс-конференцию. Предварительно согласовано, что от одной страны - один вопрос", - написала журналистка Алла Лазарева в Facebook.

Также сообщатся, что в зале для пресс-конференция находится рояль фирмы "Стейнвей".

"Просто как факт. В зале, где мы ждем пресс-конференцию", - сообщила корреспондент издания "Сегодня" Кристина Зеленюк.