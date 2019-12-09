"Рояль есть": украинские журналисты ждут брифинг "нормандской четверки"
9 декабря, 2019, 23:56
Сейчас украинские журналисты ожидают пресс-конференцию лидеров "нормандской четверки"
"Пока идет двусторонняя встреча Зеленского с Путиным, журналисты ждут пресс-конференцию. Предварительно согласовано, что от одной страны - один вопрос", - написала журналистка Алла Лазарева в Facebook.
Также сообщатся, что в зале для пресс-конференция находится рояль фирмы "Стейнвей".
"Просто как факт. В зале, где мы ждем пресс-конференцию", - сообщила корреспондент издания "Сегодня" Кристина Зеленюк.
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