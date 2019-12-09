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Espreso.tvОбщество"Рояль есть": украинские журналисты ждут брифинг "нормандской четверки"

"Рояль есть": украинские журналисты ждут брифинг "нормандской четверки"

Сейчас украинские журналисты ожидают пресс-конференцию лидеров "нормандской четверки"

"Пока идет двусторонняя встреча Зеленского с Путиным, журналисты ждут пресс-конференцию. Предварительно согласовано, что от одной страны - один вопрос", - написала журналистка Алла Лазарева в Facebook.

Также сообщатся, что в зале для пресс-конференция находится рояль фирмы "Стейнвей".

"Просто как факт. В зале, где мы ждем пресс-конференцию", - сообщила корреспондент издания "Сегодня" Кристина Зеленюк.

 

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