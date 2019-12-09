"Хорошие люди, хорошее настроение": представитель "Варты на Банковой" рассказал о дальнейших действиях

9 декабря, 2019, 08:14

Организаторы акции "Варта на Банковой" возле Офиса президента Украины анонсировали брифинг и вече

Об этом сообщил в Facebook политолог, участник акции "Варта на Банковой" Михаил Басараб.

"В 10:00 первый брифинг оргкомитета. Далее общение с прессой по графику. В 19:00 начинается вече Варты на Банковой. Дождемся брифинга " нормандской четверки ". Ну а дальше посмотрим", - написал Басараб.

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Участник акции также выразил надежду, что президент Владимир Зеленский во время "нормандской" встречи в Париже чувствует поддержку активистов.

"Варта на Банковой продолжается. Палаточный городок функционирует. Хорошие люди, хорошее настроение. Надеемся, в Париже президент чувствует наше плечо", - отметил Басараб.