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Espreso.tvОбщество"Хорошие люди, хорошее настроение": представитель "Варты на Банковой" рассказал о дальнейших действиях

"Хорошие люди, хорошее настроение": представитель "Варты на Банковой" рассказал о дальнейших действиях

Организаторы акции "Варта на Банковой" возле Офиса президента Украины анонсировали брифинг и вече

Об этом сообщил в Facebook политолог, участник акции "Варта на Банковой" Михаил Басараб.

"В 10:00 первый брифинг оргкомитета. Далее общение с прессой по графику. В 19:00 начинается вече Варты на Банковой. Дождемся брифинга " нормандской четверки ". Ну а дальше посмотрим", - написал Басараб.

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Участник акции также выразил надежду, что президент Владимир Зеленский во время "нормандской" встречи в Париже чувствует поддержку активистов.

"Варта на Банковой продолжается. Палаточный городок функционирует. Хорошие люди, хорошее настроение. Надеемся, в Париже президент чувствует наше плечо", - отметил Басараб.

  • Напомним, у Офиса президента продолжается акция "Варта на Банковой" против капитуляции перед Россией.
  • 8 декабря 19:00, когда активисты пытались установить сцену у входа в Офис президента, силовики не дали это сделать и разобрали ее , вытеснив митингующих с этого участка.
  • Позже протестующие начали монтаж сцены и палаток возле Дома с химерами напротив здания Офиса президента.
  • Участник акции "Варта на Банковой" Михаил Басараб заявил, что сцену на акции "Варта на Банковой" демонтировали по указанию председателя ОПГ Андрея Богдана.
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