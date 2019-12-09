"Хорошие люди, хорошее настроение": представитель "Варты на Банковой" рассказал о дальнейших действиях
9 декабря, 2019, 08:14
Организаторы акции "Варта на Банковой" возле Офиса президента Украины анонсировали брифинг и вече
Об этом сообщил в Facebook политолог, участник акции "Варта на Банковой" Михаил Басараб.
"В 10:00 первый брифинг оргкомитета. Далее общение с прессой по графику. В 19:00 начинается вече Варты на Банковой. Дождемся брифинга " нормандской четверки ". Ну а дальше посмотрим", - написал Басараб.
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Участник акции также выразил надежду, что президент Владимир Зеленский во время "нормандской" встречи в Париже чувствует поддержку активистов.
"Варта на Банковой продолжается. Палаточный городок функционирует. Хорошие люди, хорошее настроение. Надеемся, в Париже президент чувствует наше плечо", - отметил Басараб.
- Напомним, у Офиса президента продолжается акция "Варта на Банковой" против капитуляции перед Россией.
- 8 декабря 19:00, когда активисты пытались установить сцену у входа в Офис президента, силовики не дали это сделать и разобрали ее , вытеснив митингующих с этого участка.
- Позже протестующие начали монтаж сцены и палаток возле Дома с химерами напротив здания Офиса президента.
- Участник акции "Варта на Банковой" Михаил Басараб заявил, что сцену на акции "Варта на Банковой" демонтировали по указанию председателя ОПГ Андрея Богдана.
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