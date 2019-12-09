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Espreso.tvОбществоПожар в "Виктории": суд отпустил экс-директора под домашний арест

Пожар в "Виктории": суд отпустил экс-директора под домашний арест

Киевский районный суд Одессы изменил меру пресечения на круглосуточный домашний арест экс-директору лагеря "Виктория" Петрос Саркисяну

Об этом сообщает Думская.

Соответствующее ходатайство заявила защита Саркисяна. Адвокаты аргументировали необходимость выпустить их подзащитного состоянием его здоровья.

Также в суде заявили, что все следственные действия по делу уже проведены, поэтому помешать сбору доказательств Саркисян якобы не может.

Суд внял доводам защиты и удовлетворил ходатайство.

  • Напомним, в ночь с 15 на 16 сентября 2017 года в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка, где отдыхали участники танцевального ансамбля "Адель".
  • В результате пожара погибли трое детей, еще двое были госпитализированы.
  • Суд арестовал на 2 месяца директора лагеря Петроса Саркисяна и ответственную за пожарную безопасность старшую воспитательницу Наталью Янчик. 28 сентября суд отпустил Янчик на поруки.
  • Как заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, из-за неработающей пожарной сигнализации спасатели ГСЧС узнали о пожаре в одесском детском лагере "Виктория" только на 45-й минуте трагедии.
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