Пожар в "Виктории": суд отпустил экс-директора под домашний арест
9 декабря, 2019, 21:27
Киевский районный суд Одессы изменил меру пресечения на круглосуточный домашний арест экс-директору лагеря "Виктория" Петрос Саркисяну
Об этом сообщает Думская.
Соответствующее ходатайство заявила защита Саркисяна. Адвокаты аргументировали необходимость выпустить их подзащитного состоянием его здоровья.
Также в суде заявили, что все следственные действия по делу уже проведены, поэтому помешать сбору доказательств Саркисян якобы не может.
Суд внял доводам защиты и удовлетворил ходатайство.
- Напомним, в ночь с 15 на 16 сентября 2017 года в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка, где отдыхали участники танцевального ансамбля "Адель".
- В результате пожара погибли трое детей, еще двое были госпитализированы.
- Суд арестовал на 2 месяца директора лагеря Петроса Саркисяна и ответственную за пожарную безопасность старшую воспитательницу Наталью Янчик. 28 сентября суд отпустил Янчик на поруки.
- Как заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, из-за неработающей пожарной сигнализации спасатели ГСЧС узнали о пожаре в одесском детском лагере "Виктория" только на 45-й минуте трагедии.
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