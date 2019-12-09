Пожар в "Виктории": суд отпустил экс-директора под домашний арест

9 декабря, 2019, 21:27

Киевский районный суд Одессы изменил меру пресечения на круглосуточный домашний арест экс-директору лагеря "Виктория" Петрос Саркисяну

Об этом сообщает Думская.

Соответствующее ходатайство заявила защита Саркисяна. Адвокаты аргументировали необходимость выпустить их подзащитного состоянием его здоровья.

Также в суде заявили, что все следственные действия по делу уже проведены, поэтому помешать сбору доказательств Саркисян якобы не может.

Суд внял доводам защиты и удовлетворил ходатайство.