После нормандской встречи с России могут снять некоторые санкции, - СМИ
Об этом сообщает журналист брюссельской службы Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter
В то же время, в четверг ожидается продление экономических санкций.
"Некоторые страны-члены ЕС считают, что тот факт, что сейчас происходит Нормандский саммит, достаточно хорош для снятия некоторых санкций. Лидеры ЕС, вероятно, продлят экономические санкции #EUCO в четверг, но не удивляйтесь, что Лавров скоро будет приглашен в совет по делам ЕС Россия-Украина ", - написал Йозвяк.
it has now been decided that #Sentsov will come to the European Parliament to address the foreign affairs council on Mon 25 Nov. I guess he will receive the #Sakharovprize during the EP plenary later that week. #Ukraine #Russia #Crimea- Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 17 2019
Напомним, министр иностранных дел Германии Хайко Маас не видит оснований для изменения режима санкций Европейского союза в отношении Российской Федерации.
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