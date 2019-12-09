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Espreso.tvМирПосле нормандской встречи с России могут снять некоторые санкции, - СМИ

После нормандской встречи с России могут снять некоторые санкции, - СМИ


фото: Reuters
Встреча в нормандском формате может стать поводом для снятия некоторых санкций Евросоюза против России

Об этом сообщает журналист брюссельской службы Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter

В то же время, в четверг ожидается продление экономических санкций.

"Некоторые страны-члены ЕС считают, что тот факт, что сейчас происходит Нормандский саммит, достаточно хорош для снятия некоторых санкций. Лидеры ЕС, вероятно, продлят экономические санкции #EUCO в четверг, но не удивляйтесь, что Лавров скоро будет приглашен в совет по делам ЕС Россия-Украина ", - написал Йозвяк.

Напомним, министр иностранных дел Германии Хайко Маас не видит оснований для изменения режима санкций Европейского союза в отношении Российской Федерации.

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