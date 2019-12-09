После нормандской встречи с России могут снять некоторые санкции, - СМИ

9 декабря, 2019, 20:17

Встреча в нормандском формате может стать поводом для снятия некоторых санкций Евросоюза против России

Об этом сообщает журналист брюссельской службы Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter

В то же время, в четверг ожидается продление экономических санкций.

"Некоторые страны-члены ЕС считают, что тот факт, что сейчас происходит Нормандский саммит, достаточно хорош для снятия некоторых санкций. Лидеры ЕС, вероятно, продлят экономические санкции #EUCO в четверг, но не удивляйтесь, что Лавров скоро будет приглашен в совет по делам ЕС Россия-Украина ", - написал Йозвяк.

it has now been decided that #Sentsov will come to the European Parliament to address the foreign affairs council on Mon 25 Nov. I guess he will receive the #Sakharovprize during the EP plenary later that week. #Ukraine #Russia #Crimea - Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 17 2019

Напомним, министр иностранных дел Германии Хайко Маас не видит оснований для изменения режима санкций Европейского союза в отношении Российской Федерации.