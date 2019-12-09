Польская компания совместно с украинцами будет добывать газ на Львовщине
Об этом сообщает пресс служба PGNiG.
"Подписанное нами соглашение позволит добывать природный газ в очень перспективном регионе. Я уверен, что наше партнерство с "ЭРУ" будет способствовать повышению ценности обеих компаний", - заявил председатель PGNiG Петр Возняк.
В рамках заключенного соглашения компании пробурят разведочную скважину глубиной 2,5 тысячи метров.
Запасы газа на новом месторождении польская компания оценила в около 20 миллиардов кубометров. Работы начнутся, как только будут получены все необходимые разрешения.
В компании "ЭРУ" считают соглашение с PGNiG "первой из многих возможностей украинского энергетического сектора по совместному инвестированию и расширению операций по добыче".
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