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Espreso.tvОбществоПольская компания совместно с украинцами будет добывать газ на Львовщине

Польская компания совместно с украинцами будет добывать газ на Львовщине

Государственная польская газовая компания PGNiG и украинская группа компаний "ЭРУ" подписали соглашение о разведке и добыче газа во Львовской области

Об этом сообщает пресс служба PGNiG.

"Подписанное нами соглашение позволит добывать природный газ в очень перспективном регионе. Я уверен, что наше партнерство с "ЭРУ" будет способствовать повышению ценности обеих компаний", - заявил председатель PGNiG Петр Возняк.

В рамках заключенного соглашения компании пробурят разведочную скважину глубиной 2,5 тысячи метров.

Запасы газа на новом месторождении польская компания оценила в около 20 миллиардов кубометров. Работы начнутся, как только будут получены все необходимые разрешения.

В компании "ЭРУ" считают соглашение с PGNiG "первой из многих возможностей украинского энергетического сектора по совместному инвестированию и расширению операций по добыче".

 
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