Польшу беспокоит одинаковая риторика Парижа и Москвы, - Чапутович
Об этом в интервью польскому изданию Dziennik Gazeta Prawna отметил глава МИД Польши Яцек Чапутович.
"Слишком большая открытость в отношениях с Россией, по нашему убеждению, является преждевременной. Для этого нет оснований, поскольку Россия продолжает осуществлять агрессивную политику. Наше беспокойство вызывает совпадение постулатов Франции с российской политикой", - подчеркнул Чапутович.
Однако, как отметил польский министр, большинство стран НАТО все же разделяет польскую точку зрения.
"Франция не получила поддержки в своем отношении к НАТО, а также открытости в отношении России. Понятно, что она получила похвалу от России, но это не дает оснований для положительных оценок, а лишь свидетельствует о том, что предложения Франции в интересах России, а не обязательно в интересах стран Запада", - отметил Чапутович.
Он добавил, что дистанцию в этом вопросе сохраняет также и Германия.
Глава МИД Польши отметил, что Варшава не соглашается на действия России в отношении Украины. Он сообщил, что в минувший четверг в Братиславе он участвовал во встрече с бывшими пленниками Кремля Романом Сущенко и Олегом Сенцовым. Министр отметил, что они были освобождены в результате обмена, но в России еще удерживаются 150 украинских политзаключенных.
Обращая внимание на украинско-польские отношения Чапутович отметил, что Варшава делится с Киевом своим опытом в сфере административных реформ. Кроме того, значительный потенциал министр видит в экономическом сотрудничестве, которое Польша хочет развивать.
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