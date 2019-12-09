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Espreso.tvОбществоПольша выступила против смягчения антироссийских санкций

Польша выступила против смягчения антироссийских санкций

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что санкции ЕС против России следует продлить на следующие полгода

Об этом сообщает "Польское радио"

"Мы не считаем, что произошли существенные изменения в политике России, которые стали бы предпосылкой чтобы изменить нашу политику. Поэтому, думаю, санкции будут продлены на следующие полгода. Мы считаем, что Россия является стороной, которая прибегла к агрессии, и Россия должна выйти с Донбасса, реализовать Минские договоренности. Мы поддерживали и будем поддерживать территориальную интегральность Украины в границах, признанных международным правом", - подчеркнул Чапутович.

По данным журналистов, встреча в нормандском формате может стать поводом для снятия некоторых санкций Евросоюза против России.

 

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