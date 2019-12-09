Польша выступила против смягчения антироссийских санкций
9 декабря, 2019, 20:41
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что санкции ЕС против России следует продлить на следующие полгода
Об этом сообщает "Польское радио"
"Мы не считаем, что произошли существенные изменения в политике России, которые стали бы предпосылкой чтобы изменить нашу политику. Поэтому, думаю, санкции будут продлены на следующие полгода. Мы считаем, что Россия является стороной, которая прибегла к агрессии, и Россия должна выйти с Донбасса, реализовать Минские договоренности. Мы поддерживали и будем поддерживать территориальную интегральность Украины в границах, признанных международным правом", - подчеркнул Чапутович.
По данным журналистов, встреча в нормандском формате может стать поводом для снятия некоторых санкций Евросоюза против России.
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