Польша выступила против смягчения антироссийских санкций

9 декабря, 2019, 20:41

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что санкции ЕС против России следует продлить на следующие полгода

Об этом сообщает "Польское радио"

"Мы не считаем, что произошли существенные изменения в политике России, которые стали бы предпосылкой чтобы изменить нашу политику. Поэтому, думаю, санкции будут продлены на следующие полгода. Мы считаем, что Россия является стороной, которая прибегла к агрессии, и Россия должна выйти с Донбасса, реализовать Минские договоренности. Мы поддерживали и будем поддерживать территориальную интегральность Украины в границах, признанных международным правом", - подчеркнул Чапутович.

По данным журналистов, встреча в нормандском формате может стать поводом для снятия некоторых санкций Евросоюза против России.