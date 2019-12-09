Отношение более чем неоднозначное, - Забродский о реакции армии на действия Зеленского

9 декабря, 2019, 22:16

Трудно предсказать, какая реакция будет например, если завтра нужно будет отвести войска за Харьков или где-то там в Днипро

Об этом заявил народный депутат от фракции Европейская солидарность Михаил Забродский в программе "Вердикт с Сергеем Руденко" на Еспресо.TV

"Военные на то и военные, армия есть армия, потому что выполняет приказы командования, действующего на данный момент. Даже уже на этапе разведения отношение к тому, что происходит уже было и есть очень неоднозначное. Я не хочу сейчас клеить ярлыки и быть выразителем чьих-то мыслей, но мы понимаем, что далеко не каждому понятно, что именно на этих участках разведения происходит, почему только развелись у Станицы Луганской, сразу построили мост и очень неприятно было на мосту через некоторое время видеть флаги "ЛНР" и "ДНР ", - сказал Забродский

Он сказал, что поступает информация, что в форме наблюдательной миссии на Донбассе военнослужащие "Л/ДНР".

"Отношение более чем неоднозначное. Буквально 2 дня назад, в день ВСУ, вместе с Петром Порошенко посетили госпиталь, общались с воинами, которые получили ранения в течение последних 2-3 недель, уже когда отвод произошел де-факто. Было около полутора десятков человек из разных воинских частей. Настроение было однозначное и единодушное: никто не понимал, что происходит", - сказал Забродский.

Он сказал, что реакция на решение в нормандской формате может быть неодозначной.

"Можно списать на полный провал информполитики в данном случае уже в ВСУ. Потому что на вопрос, а объясняли вам почему так, кто-то вспомнил, что когда-то кто-то пытался объяснить. Но по-человечески, люди уже воюют шестой год, не могут понять таких маневров и трудно предсказать, какая реакция будет например, если завтра нужно будет отвести войска за Харьков или где-то там в Днипро. В этом плане реакция может быть неоднозначная", - добавил Забродский.