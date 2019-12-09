Опубликован список стран, которые не поддержали резолюцию ООН по Крыму
Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.
Так, против резолюции проголосовали Армения, Беларусь, Бурунди, Камбоджа, Китай, Куба, Северная Корея, Иран, Кыргызстан, Лаос, Мьянма, Никарагуа, Филиппины, Россия, Сербия, Судан, Сирия, Венесуэла и Зимбабве.
Отметим, резолюцию поддержали 63 страны-члена ООН, еще 66 - воздержались.
Напомним, в резолюции также говорится, усиление российского военного присутствия и препятствования международной навигации в регионе Черного и Азовского морей негативно влияет на социально-экономическую ситуацию в прибрежных районах.
Кроме этого, речь идет о рекомендации иностранным государствам, международным организациям и учреждениям воздерживаться от визитов к временно оккупированных АР Крым и Севастополя без согласования с Украиной.
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