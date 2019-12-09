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Espreso.tvОбществоНовая премьер Финляндии "подвинула" Гончарука из статуса самого молодого главы правительства мира

Новая премьер Финляндии "подвинула" Гончарука из статуса самого молодого главы правительства мира


фото: REUTERS
Правительство Финляндии возглавила самая молодая в мире премьер-министр

Об этом сообщает ВВС .

К этому 34-летняя Санна Марин возглавляла министерство транспорта страны. К концу недели Марин станет во главе левоцентристской коалиции из пяти партий, во главе которых стоят женщины.

Когда Марин займет должность, она станет самым молодым премьер-министром в мире, обойдя таким образом премьер-министра Украины Алексея Гончарука, которому 35 лет.

"Нам предстоит еще много поработать, чтобы восстановить доверие к правительству", - сказала Марин.

Она добавила, что не считает себя слишком молодой для этой должности.

"Я никогда не думала о своем возрасте или пол, я думаю о причинах, по которым попала в политику, и те вещи, благодаря которым мы завоевали доверие электората", - пояснила премьер.

Отмечается, что Марин станет третьей в истории женщиной премьер-министром в Финляндии. Предыдущее правительство во главе с Анти Ринне ушло в отставку в через масштабные забастовки почтальонов. Социал-демократическая партия, выдвинувшая Марин, является победителем апрельских выборов и поэтому получила право выдвигать кандидатуру премьер-министра.

 

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