Новая премьер Финляндии "подвинула" Гончарука из статуса самого молодого главы правительства мира
Об этом сообщает ВВС .
К этому 34-летняя Санна Марин возглавляла министерство транспорта страны. К концу недели Марин станет во главе левоцентристской коалиции из пяти партий, во главе которых стоят женщины.
Когда Марин займет должность, она станет самым молодым премьер-министром в мире, обойдя таким образом премьер-министра Украины Алексея Гончарука, которому 35 лет.
"Нам предстоит еще много поработать, чтобы восстановить доверие к правительству", - сказала Марин.
Она добавила, что не считает себя слишком молодой для этой должности.
"Я никогда не думала о своем возрасте или пол, я думаю о причинах, по которым попала в политику, и те вещи, благодаря которым мы завоевали доверие электората", - пояснила премьер.
Отмечается, что Марин станет третьей в истории женщиной премьер-министром в Финляндии. Предыдущее правительство во главе с Анти Ринне ушло в отставку в через масштабные забастовки почтальонов. Социал-демократическая партия, выдвинувшая Марин, является победителем апрельских выборов и поэтому получила право выдвигать кандидатуру премьер-министра.
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