Нормандский саммит: Зеленский и Путин не пожали друг другу руки
9 декабря, 2019, 18:48
На нормандской встрече рукопожатия президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского не было
Об этом сообщает РБК-Украина.
Отметим, что встреча в нормандском формате началась с опозданием.
- Напомним, что после саммита предстоит двусторонняя встреча Зеленского с Путиным .
- Президент Франции Эммануэль Макрон поцеловал президента Российской Федерации Владимира Путина во время приветствия.
- Вице-премьер Дмитрий Кулеба пояснил, что итоговый документ Нормандской встречи будет нести политические, а не юридические договоренности.
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