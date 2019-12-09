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Espreso.tvОбществоНормандский саммит: Зеленский и Путин не пожали друг другу руки

Нормандский саммит: Зеленский и Путин не пожали друг другу руки

На нормандской встрече рукопожатия президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского не было

Об этом сообщает РБК-Украина.

Отметим, что встреча в нормандском формате началась с опозданием.

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