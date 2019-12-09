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Espreso.tvОбществоНормандский саммит: появились первые фото

Нормандский саммит: появились первые фото


фото: Reuters
В сети появились первые фото нормандской встречи с участием лидеров Украины, России, Германии и Франции

Фото публикует агентство Reuters.

Отметим, саммит "нормандской четверки" начался в 18:20 по киевскому времени. На данный момент он проходит в закрытом формате.

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