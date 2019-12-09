Нормандский саммит: появились первые фото
9 декабря, 2019, 20:34
В сети появились первые фото нормандской встречи с участием лидеров Украины, России, Германии и Франции
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