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Espreso.tvОбществоНормандский саммит: после встречи Зеленского и Путина лидеры вновь соберутся вчетвером

Нормандский саммит: после встречи Зеленского и Путина лидеры вновь соберутся вчетвером

После встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского ожидается дискуссия "нормандской четверки"

Об этом сообщает Офис президента.

"Переговоры лидеров стран "Нормандской четверки" прерваны ради двусторонней встречи Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Российской Федерации Владимира Путина. Сейчас началась встреча двух глав государств. После нее возобновятся переговоры в четырехстороннем формате", - говорится в сообщении.

 

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