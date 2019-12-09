Нормандский саммит: после встречи Зеленского и Путина лидеры вновь соберутся вчетвером
9 декабря, 2019, 21:14
После встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского ожидается дискуссия "нормандской четверки"
Об этом сообщает Офис президента.
"Переговоры лидеров стран "Нормандской четверки" прерваны ради двусторонней встречи Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Российской Федерации Владимира Путина. Сейчас началась встреча двух глав государств. После нее возобновятся переговоры в четырехстороннем формате", - говорится в сообщении.
- Встреча в нормандском формате в Париже завершилась в 20:40.
Читайте также
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно
-
6 декабря, 2019 Как стать Кингом? 5 книг о том, что следует знать
-
5 декабря, 2019 Виталий Портников: "Аншлюс" Беларуси откладывается
-
5 декабря, 2019 С чем Путин приедет в Париж?
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
Читайте также
-
6 декабря, 2019 Как стать Кингом? 5 книг о том, что следует знать
-
5 декабря, 2019 Виталий Портников: "Аншлюс" Беларуси откладывается
-
5 декабря, 2019 С чем Путин приедет в Париж?