Нормандский саммит: после встречи Зеленского и Путина лидеры вновь соберутся вчетвером

9 декабря, 2019, 21:14

После встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского ожидается дискуссия "нормандской четверки"

Об этом сообщает Офис президента.

"Переговоры лидеров стран "Нормандской четверки" прерваны ради двусторонней встречи Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Российской Федерации Владимира Путина. Сейчас началась встреча двух глав государств. После нее возобновятся переговоры в четырехстороннем формате", - говорится в сообщении.