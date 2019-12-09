Нацполиция открыла уголовное производство в отношении Андрея Богдана по заявлению Кличко
9 декабря, 2019, 15:08
Национальная полиция Украина внесла в Единый реестр досудебных расследований производства по ст. 356 Уголовного кодекса (самоуправство)
Об этом говорится в ответе Нацполиции на запрос "Радио Свобода".
"27 ноября 2019 года следственным управлением Главного управления Национальной полиции в городе Киеве внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного нарушения, предусмотренного ст. 356 Уголовного кодекса Украины", - говорится в документе.
- Напомним, в сентябре мэр Киева Виталий Кличко подал иски о превышении полномочий против Кабмина, премьер-министра Алексея Гончарука и председателя Офиса президента Андрея Богдана из-за попытки освободить его от должности председателя КГГА
- 1 ноября Виталий кличко подал еще один иск против Андрея Богдана, обвинив его не в превышении полномочий, а в самоуправстве.
- Напомним, Владимир Зеленский не согласовывал постановление Кабинета министров, об освобождении Кличко с поста КГГА.
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