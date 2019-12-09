Нацполиция открыла уголовное производство в отношении Андрея Богдана по заявлению Кличко

9 декабря, 2019, 15:08

Национальная полиция Украина внесла в Единый реестр досудебных расследований производства по ст. 356 Уголовного кодекса (самоуправство)

Об этом говорится в ответе Нацполиции на запрос "Радио Свобода".

"27 ноября 2019 года следственным управлением Главного управления Национальной полиции в городе Киеве внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного нарушения, предусмотренного ст. 356 Уголовного кодекса Украины", - говорится в документе.