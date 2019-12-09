Начало встречи "нормандской четверки" перенесли

9 декабря, 2019, 17:46

Время начала саммита в "нормандском формате" перенесено минимум на полчаса

Об этом сообщает Укринформ.

Анонсированное ранее на 17.00 (по Киеву) время начала саммита в "нормандском формате" перенесено минимум на полчаса.

При этом анонсированная ранее на 19:45 итоговая пресс-конференция лидеров Франции, Украины, Германии и России перенесена на 22:00.

Как пока неофициально сообщается, лидеры проведут рабочий ужин.

При этом официальные лица не могут точно прогнозировать время встречи со СМИ.