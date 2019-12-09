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Espreso.tvОбществоНачало встречи "нормандской четверки" перенесли

Начало встречи "нормандской четверки" перенесли


фото: reuters
Время начала саммита в "нормандском формате" перенесено минимум на полчаса

Об этом сообщает Укринформ.

Анонсированное ранее на 17.00 (по Киеву) время начала саммита в "нормандском формате" перенесено минимум на полчаса.

При этом анонсированная ранее на 19:45 итоговая пресс-конференция лидеров Франции, Украины, Германии и России перенесена на 22:00.

Как пока неофициально сообщается, лидеры проведут рабочий ужин.

При этом официальные лица не могут точно прогнозировать время встречи со СМИ.

  • По данным СМИ, переговоры президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина вероятно пройдут в ночь с 9 на 10 декабря.
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