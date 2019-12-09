На Донбассе боевики дважды обстреляли украинские войска

9 декабря, 2019, 18:25

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает штаб ООС.

Обстрелы укреплений украинских защитников зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Неподалеку Красногоровки враг вел огонь из вооружения БМП, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, а у Березового - из автоматических гранатометов.

Сегодня, 9 декабря, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было.

Украинская сторона постоянно занимается проблемными вопросами местных жителей. Перевозки населения между восстановленным мостом и КПВВ "Станица Луганская" осуществляется автобусом и двумя электромобилями. Перевезено почти 3 тысячи человек.

Также, по оказанию медицинской помощи людям, работают сотрудники Красного Креста. Представители ГСЧС Украины ежедневно проводят обследование местности по обе стороны от дороги на наличие взрывоопасных предметов. Рабочие готовы начать разбор конструкции временного перехода в районе моста.

На участках разведения №2 и №3 продолжаются мероприятия по соблюдению режима ТИШИНА. Обстановка остается стабильной.