Минцифры запустило горячую линию для предпринимателей

9 декабря, 2019, 19:36

Министерство цифровой трансформации совместно с правительственным контактным центром запустило горячую линию для предпринимателей

Об этом сообщила пресс служба ведомства в Facebook.

Что известно о линии:

Она круглосуточная, поэтому ставить вопрос можно в любое удобное время.

Стартует в тестовом режиме онлайн-чата.

В ближайших планах - запуск телефонной линии и чат-бота.

"Это инструмент, избавит вас лишнего стресса и высвободит время для развития собственного дела. Мы подскажем ответы на вопросы административного характера, касающиеся создания, деятельности или закрытия бизнеса", - говорится в сообщении.