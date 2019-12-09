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Espreso.tvОбществоМинцифры запустило горячую линию для предпринимателей

Минцифры запустило горячую линию для предпринимателей

Министерство цифровой трансформации совместно с правительственным контактным центром запустило горячую линию для предпринимателей

Об этом сообщила пресс служба ведомства в Facebook.

Что известно о линии:

  • Она круглосуточная, поэтому ставить вопрос можно в любое удобное время.
  • Стартует в тестовом режиме онлайн-чата.
  • В ближайших планах - запуск телефонной линии и чат-бота.

"Это инструмент, избавит вас лишнего стресса и высвободит время для развития собственного дела. Мы подскажем ответы на вопросы административного характера, касающиеся создания, деятельности или закрытия бизнеса", - говорится в сообщении.

 

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